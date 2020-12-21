21 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı
21 Aralık 2020 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 Haberler
01:30 Kayakla Atlama
02:30 Biatlon
03:00 Biatlon
03:30 Alp Disiplini
04:15 Alp Disiplini
05:00 Snooker
07:00 Kızak
07:00 Kayakla Atlama
07:45 Biatlon
08:00 Kayakla Atlama
08:10 Biatlon
09:10 Biatlon
09:20 Kızak
09:40 Alp Disiplini
10:20 Kızak
10:30 Alp Disiplini
11:10 Alp Disiplini
11:35 Kızak
13:00 Kayakla Atlama
13:05 Nordic Combined
13:55 Biatlon
14:15 Alp Disiplini
14:45 Kayaklı Koşu
15:40 Biatlon
16:00 Snooker
16:15 Biatlon
17:05 Nordic Combined
17:45 Kayakla Atlama
18:30 Kayakla Atlama
19:30 Biatlon
19:45 Kızak
20:15 Biatlon
20:45 Haberler
20:45 Snooker
21:00 Alp Disiplini
21:50 Haberler
21:55 Snooker
22:30 Futbol
Kaynak: InterSinema.com