21 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
21 Aralık 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Lig
02:45 Maç Saati
03:45 Maç Saati
04:30 Süper Lig
05:45 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri
06:45 Maç Saati
06:45 Özel Röportaj
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:15 Maç Saati
10:30 Süper Lig
12:00 Süper Lig
13:00 Maç Başlıyor
13:30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
14:15 Süper Lig
14:30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
14:45 My Story
15:00 Taraftar
15:30 Maç Başlıyor
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Futbolun Şehirleri
16:00 Y. Denizlispor - Alanyaspor
16:45 Süper Lig
17:00 Y. Denizlispor - Alanyaspor
17:00 beIN Manşet
18:00 Süper Lig
19:00 Beşiktaş - BB Erzurumspor
19:00 İH Konyaspor - DG Sivasspor
19:45 Süper Lig
20:00 Beşiktaş - BB Erzurumspor
20:00 İH Konyaspor - DG Sivasspor
21:00 Süper Lig
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:00 Futbolun Şehirleri
23:00 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com