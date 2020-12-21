21 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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21 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

21.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 06:47
21 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

21 Aralık 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig

02:45 Maç Saati

03:45 Maç Saati

04:30 Süper Lig

05:45 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:45 Maç Saati

06:45 Özel Röportaj

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:15 Maç Saati

10:30 Süper Lig

12:00 Süper Lig

13:00 Maç Başlıyor

13:30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

14:15 Süper Lig

14:30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü

14:45 My Story

15:00 Taraftar

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Futbolun Şehirleri

16:00 Y. Denizlispor - Alanyaspor

16:45 Süper Lig

17:00 Y. Denizlispor - Alanyaspor

17:00 beIN Manşet

18:00 Süper Lig

19:00 Beşiktaş - BB Erzurumspor

19:00 İH Konyaspor - DG Sivasspor

19:45 Süper Lig

20:00 Beşiktaş - BB Erzurumspor

20:00 İH Konyaspor - DG Sivasspor

21:00 Süper Lig

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 Futbolun Şehirleri

23:00 Taraftar

Kaynak: InterSinema.com

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