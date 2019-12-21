21 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

21.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 İleri Üçlü

02:00 Lig Raporu

02:30 Stadyum

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:30 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:05 TFF 1. Lig Özetler

07:10 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

08:00 Süper Lig Özetler

08:05 İtalya Süper Kupası Magazin

08:30 Lig Raporu

09:00 Olimpiyat Yıldızları

09:15 Hava Durumu

09:20 Spor Bülteni

10:20 Süper Spor

10:45 Salto

11:15 Takvim Yaprakları

11:20 Ajans Saati

12:15 Hava Durumu

12:20 NBA Saati

13:15 Takvim Yaprakları

13:20 Spor Bülteni

14:15 Hava Durumu

14:20 Spor Hafta Sonu

15:30 Galatasaray Doğa Sigorta - Frutti Extra Bursaspor

16:20 Süper Lig Özetler

16:30 TFF 1. Lig Özetler

16:35 Galatasaray Doğa Sigorta - Frutti Extra Bursaspor

17:20 Avrupa Stüdyosu

18:10 Brighton Hove Albion - Sheffield United

19:05 Süper Lig Özetler

19:20 Brighton Hove Albion - Sheffield United

20:20 Dakika Skor

22:05 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com