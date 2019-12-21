21 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı
21 Aralık 2019 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 İleri Üçlü
02:00 Lig Raporu
02:30 Stadyum
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 İtalya Süper Kupası Magazin
08:30 Lig Raporu
09:00 Olimpiyat Yıldızları
09:15 Hava Durumu
09:20 Spor Bülteni
10:20 Süper Spor
10:45 Salto
11:15 Takvim Yaprakları
11:20 Ajans Saati
12:15 Hava Durumu
12:20 NBA Saati
13:15 Takvim Yaprakları
13:20 Spor Bülteni
14:15 Hava Durumu
14:20 Spor Hafta Sonu
15:30 Galatasaray Doğa Sigorta - Frutti Extra Bursaspor
16:20 Süper Lig Özetler
16:30 TFF 1. Lig Özetler
16:35 Galatasaray Doğa Sigorta - Frutti Extra Bursaspor
17:20 Avrupa Stüdyosu
18:10 Brighton Hove Albion - Sheffield United
19:05 Süper Lig Özetler
19:20 Brighton Hove Albion - Sheffield United
20:20 Dakika Skor
22:05 Stadyum