21 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

21.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:20 Haberler

00:30 Biatlon

01:25 Haberler

01:30 Olimpiyat Oyunları

02:00 Olimpiyat Oyunları

03:30 Yüzme

05:00 Alp Disiplini

06:00 Biatlon

07:00 Biatlon

08:00 Kayakla Atlama

09:00 Yüzme

10:35 Biatlon

11:15 Alp Disiplini

12:20 Alp Disiplini

13:45 Alp Disiplini

15:00 Biatlon

15:40 Kuzey Kombine

16:50 Biatlon

17:40 Kayakla Atlama

19:45 Alp Disiplini

20:30 Alp Disiplini

21:15 Haberler

21:20 Biatlon

22:00 Biatlon

22:40 Kayakla Atlama

Kaynak: InterSinema.com