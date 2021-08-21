21 Ağustos Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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21 Ağustos Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

21 Ağustos Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

21 Ağustos Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 21 Ağustos 2121 İSKİ su kesintileri

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. İşte 21 Ağustos Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 21.08.2021 09:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Zeyrek Mah,Yavuz Sultan Selim Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.08.2021 15:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Çağlayan Mah,Hürriyet Mah,Gürsel Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.08.2021 14:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.08.2021 14:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.08.2021 15:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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21 Ağustos Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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