21 Ağustos Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
21 Ağustos Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 21 Ağustos 2121 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. İşte 21 Ağustos Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 21.08.2021 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Zeyrek Mah,Yavuz Sultan Selim Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.08.2021 15:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Çağlayan Mah,Hürriyet Mah,Gürsel Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.08.2021 14:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.08.2021 14:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.08.2021 15:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.