21 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi Alanyasporlu Efecan Karaca: Daha iyi bir Alanyaspor izlettirmek istiyoruz, çıta yükseldi"Çağdaş hocayı çok seviyorum ve başarılı olmasını istiyorum""Her Türk oyuncunun büyük takımlarda oynama hedefi vardır""Milli takımda aile ortamı var""Şenol hoca sadece hoca değil, baba gibi""En iyi sol bekler;

Alanyasporlu Efecan Karaca: Daha iyi bir Alanyaspor izlettirmek istiyoruz, çıta yükseldi "Çağdaş hocayı çok seviyorum ve başarılı olmasını istiyorum" "Her Türk oyuncunun büyük takımlarda oynama hedefi vardır""Milli takımda aile ortamı var""Şenol hoca sadece hoca değil, baba gibi""En iyi sol bekler; Melnjak ve Novak" BEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. "Her Türk oyuncunun büyük takımlarda oynama hedefi vardır""Milli takımda aile ortamı var""Şenol hoca sadece hoca değil, baba gibi""En iyi sol bekler; Melnjak ve Novak" BEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. FENERBAHÇETakımın yeni sezon hazırlıkları devam edecek.Sarı-lacivertli futbolcu Gökhan Gönül, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR18.00 Turuncu lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. TRABZONSPORBordo-mavililer çalışmalarına çift idmanla devam edecek. VOLEYBOL13.30 Ülkemizi 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlarımız kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank; erkeklerde Fenerbahçe HDI Sigorta ve Arkas Spor'un grup aşamasındaki rakipleri belli olacak. Kura çekimi, Lüksemburg'da bulunan Avrupa Yayın Merkezi'nde yapılacak. UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ 22.00 Sevilla - Inter

Kaynak: DHA