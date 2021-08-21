21 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 20 Ağustos Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31575 sayılı Resmi Gazete

21 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Ağustos Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 21 Ağustos 2021 Cumartesi Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 21 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Ağustos Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

21 AĞUSTOS CUMARTESİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İstanbul İli, Silivri İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binasının Yapımı Amacıyla Belirtilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4409)

–– Bolu İli, Mudurnu İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Karamurat Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4410)

–– Ankara İli, Gölbaşı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Çöl Gölü ve Çalıkdüzü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4411)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/413, 414)

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–– Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (No: 2021/26)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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