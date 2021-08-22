21 Ağustos 2021 Haberleri
21 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- N'Sakala'nın rahatsızlığı yürekleri ağza getirdi! Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yla 0-0 berabere kaldı
- Tren otomobili biçti, anne ve oğlu feci şekilde can verdi
- Son Dakika: Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Sakala bir anda yerde kaldı ve ambulansla hastaneye götürüldü
- Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna kattı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana girerek vatandaşlarla sohbet etti
- Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü
- Çobanların kavgasında kan döküldü! Baba, oğlunu vuran kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
- Çorum'da 4 kişiyi rehin alan silahlı saldırgan, 5 saat sonra polise teslim oldu
- 'Beşiktaş'ı değil Gaziantep'i konuşalım' diyen Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut'a methiyeler düzdü
- Alanyaspor'da Davidson hastanelik oldu, salgın şüphesi arttı: Yangından suya bulaşan pisliklerden olabilir
- Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu
- Brezilya'da 5 kez koronavirüs aşısı olan bir kişi 6'ıncı dozu yaptırırken yakalandı
- Afyonkarahisar'da korkunç olay! Anne ve çocuğu vurulmuş, baba ise asılı halde bulundu
- Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşmaya varıldığı yönünde çıkan haberi resmen yalanladı
- Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
- Yalancı serinliğe aldanmayın! Meteoroloji uzmanları '40 derece sıcaklar geliyor' diyerek uyardı
- Cani evlat, yemek masasında tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü
- Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı, Kasımpaşa ise Giresunspor'u 2-0 mağlup etti
- Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
- Kumsalda bikinisiyle eğlenen Berrak Tüzünataç anın tadını çıkardı
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi
- Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları nefesleri kesti
- Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti
- Kars, Ardahan ve Artvin'de yağmur hayatı felç etti! Yollar kapandı, evlere su doldu
- Oyun dünyasının yakından tanıdığı Necati 'Zeon' Akçay trafik kazası geçirdi
- Hakan Çalhanoğlu sezona müthiş başladı! Genoa karşısında 14 dakikada hem gol attı, hem asist yaptı
- Ünlü manken Ebru Şallı'dan deniz yatağı üzerinde samimi pozlar
- Fatih Terim, Randers maçı sonrası 3 futbolcunun üzerini çizdi! Bir daha ilk 11'de şans bulmaları çok zor
- Oğuzhan Uğur'un Afgan göçmenli tanıtım filmi tartışma yarattı
- Merkel'le Afganistan konusunu görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, göç yüküne vurgu yaptı
- Kuaföre girip rastgele ateş açan silahlı saldırgan, iş yeri sahibini rehin aldı
- Fenerbahçe'de Diego Perotti, İtalyan ekibi Genoa'yla 2 yıllık sözleşme imzalayacak
- Göğüs kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, dünyaevine giriyor
- Hırsızın gözü döndü! Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı
- Koronavirüse yakalanan genç kadın, bebeğini kaybettikten 4 gün sonra yaşamını yitirdi
- Silahını temizleyen doktor kaza sonucu kendini vurdu
- Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir! Marsilya, Mohamed için teklif yapmaya hazırlanıyor
- Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
- Estetik yaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali görenleri büyüledi
- Bursa'da ikinci orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
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