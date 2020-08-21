21 Ağustos 2020 Tv8 Yayın Akışı
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21 Ağustos 2020 Tv8 Yayın Akışı

21 Ağustos 2020 Cuma günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

21 Ağustos 2020 Tv8 Yayın Akışı
21.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.08.2020 07:54

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Apartmanlar Yarışıyor

01:25 Doya Doya Moda

02:30 Doya Doya Moda

03:05 Apartmanlar Yarışıyor

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye 2020

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Apartmanlar Yarışıyor

20:00 Masterchef Türkiye 2020

Kaynak: InterSinema.com

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