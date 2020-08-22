21 Ağustos 2020 Haberleri
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21 Ağustos 2020 Haberleri

21 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.

21 Ağustos 2020 Haberleri
22.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:15

Manşet

Haberler

Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi Politika
Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş 3. Sayfa
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti 3. Sayfa
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı Ekonomi
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti
Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti
Son Dakika: Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı
Son Dakika: Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
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