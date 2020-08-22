21 Ağustos 2020 Haberleri
21 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
22.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:15
- Son Dakika: Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı
- Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
- Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı
- TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüse yakalandı
- Merih Demiral, takım arkadaşlarından önce yeni sezon çalışmalarına başladı
- Yukatel Denizlispor, Hugo Rodallega ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
- Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi
- Brezilyalı model, arkadaşıyla tartıştıktan sonra yanlışlıkla kendisini ateşe verdi
- Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
- Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, tırın altında kaldı
- Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
- Galatasaray, Real Madrid'in yıldızı James Rodriguez'in menajeriyle görüştü
- Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi
- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
- Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti
- Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri'yi yeniden teknik ekibe kattı
- Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu dev doğal gaz rezervi Rumları korkuttu
- İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi
- Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
- Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı
- Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
- Mikonos'ta kavgaya karışıp tutuklanan Manchester United'lı Harry Maguire, mahkemeye çıkarılacak
- Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oldu
- Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri
- Yavru köpeği ezen minibüs şoförü ifade vermeye giderken çark etti: Ölmesine ben de üzüldüm
- Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu
- Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı
- Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
- Bayern Münih, UEFA kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçip zirveye oturdu
- Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
- Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
- Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
- Gökhan Gönül, yıllar sonra üstüne dolar atan Fenerbahçeli taraftarlar hakkında konuştu: Kızgınlıklar rafa kaldırılmalı
- Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
- Düğün konvoyuna çarpıp zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü, damadın saldırısına uğradı
- Bakan Koca, doğal gaz müjdesinin salgınla mücadeleye karşı motivasyon sağlayacağını söyledi
- Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
- İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş