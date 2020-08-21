21 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 21 Ağustos 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Transfer 00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu 01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 01:00 Maç Saati 01:30 Transfer 02:30 Gol Kralı Alexander Sorloth 02:45 Maç Saati 04:00 beIN Manşet 04:30 Transfer 05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu 05:30 Avrupa Özel 05:45 Z Raporu 06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 06:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri 07:00 Süper Lig En İyi 10 Asist 07:00 Gol Kralı Alexander Sorloth 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:15 Süper Lig Maç Özetleri 07:30 Maç Saati 08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 10:15 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi 10:15 Süper Lig Top 10 Kurtarış 10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 10:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri 11:00 Transfer 12:00 Maç Saati 13:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 13:30 Gol Kralı Alexander Sorloth 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:00 Futbolun Şehirleri 14:00 Kolaysa Anlat 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 15:00 Transfer 15:30 Maç Saati 16:00 Maç Saati 16:45 Süper Lig Haftanın Golleri 17:00 Süper Lig Top 100 Gol 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 17:30 Süper Lig Haftanın Golleri 17:45 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi 18:00 Transfer 18:00 beIN Manşet 19:00 Transfer 19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 20:00 Avrupa Özel 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 21:00 Kolaysa Anlat 21:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü 21:50 Sevilla - Inter 22:00 Maç Saati 22:45 UEFA Avrupa Ligi 23:00 Sevilla - Inter 23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com