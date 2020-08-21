21 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
21 Ağustos 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Transfer
00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
01:00 Maç Saati
01:30 Transfer
02:30 Gol Kralı Alexander Sorloth
02:45 Maç Saati
04:00 beIN Manşet
04:30 Transfer
05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
05:30 Avrupa Özel
05:45 Z Raporu
06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
06:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
07:00 Süper Lig En İyi 10 Asist
07:00 Gol Kralı Alexander Sorloth
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:30 Maç Saati
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:15 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi
10:15 Süper Lig Top 10 Kurtarış
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
10:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:00 Transfer
12:00 Maç Saati
13:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:30 Gol Kralı Alexander Sorloth
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Futbolun Şehirleri
14:00 Kolaysa Anlat
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
15:00 Transfer
15:30 Maç Saati
16:00 Maç Saati
16:45 Süper Lig Haftanın Golleri
17:00 Süper Lig Top 100 Gol
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:30 Süper Lig Haftanın Golleri
17:45 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi
18:00 Transfer
18:00 beIN Manşet
19:00 Transfer
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
20:00 Avrupa Özel
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 Kolaysa Anlat
21:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü
21:50 Sevilla - Inter
22:00 Maç Saati
22:45 UEFA Avrupa Ligi
23:00 Sevilla - Inter
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com