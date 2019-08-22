21 Ağustos 2019 Haberleri
21 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
22.08.2019 00:18
- Galatasaray'dan TFF'ye Kostas Mitroglou bildirimi
- Ricardo Quaresma: Sonsuza dek Beşiktaş
- 12 yaşındaki Mehmet, hayvan sevgisiyle sosyal medya fenomeni oldu
- Elazığ'da mağarada mahsur kalan televizyon ekibinin yaşadıkları kamerada
- AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kayyum protestosuna sert müdahalede bulunan polislere tepki gösterdi
- MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan'a: Ömür boyu peşindeyim
- AKOM'dan İstanbul'da beklenen sağanak yağış hakkında açıklama!
- Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü
- Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'ye transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı!
- 5 kişinin öldüğü Diyarbakır'daki silahlı kavgada kahreden detay! Hırsız sandıkları kişileri kovalarken öldüler
- Şırnak Valiliği, Silopi'de çıkan çatışmada şehit sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı
- Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırıyor!
- Türk Eczacıları Birliği, yayımladıkları basın açıklamasıyla kayyum kararlarına tepki gösterdi
- Bülent Arınç AK Parti'nin oy oranıyla ilgili tahminini açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'deki son durum hakkında bilgi verdi
- Beşiktaş, Kevin N'Koudou'yu 4 yıllığına kadrosuna kattı
- Galatasaray, Mitroglou'nun sözleşmesini feshetti
- Bakan Selçuk: Memurların maaş zammı konusunda anlaşamadık, Hakem Kurulu süreci başladı
- Musa Noah Kamara, 'İsveç'te hava çok soğuk' deyip ülkeyi terk etti!
- Trabzonspor, Sturridge transferini KAP'a bildirdi
- Terörist ilan edilerek darp edilen adam, kahraman çıktı
- Monaco'dan Galatasaraylıları üzecek Radamel Falcao açıklaması!
- ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar
- Beşiktaş, Vincent Aboubakar'dan vazgeçti!
- Türk Hava Hakkı Platformu havası en temiz olan ilin Ardahan olduğunu açıkladı
- İBB, selin vurduğu Eminönü için harekete geçti! 2 ayrı boru hattı kurulacak
- Reynmen kendisi için 'Ajdar'a yazık ettik' diyen MÜYAP Başkanı'na ateş püskürdü
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kayyum kararlarıyla ilgili konuştu
- Falcao transferinde flaş gelişme: Yarın İstanbul'a geliyor
- Şırnak'tan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralandı
- Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
- Tanju Çolak'tan Galatasaray patlaması: Oynanan futbol rezalet
- AYM'nin barış akademisyenleri için verdiği hak ihlali kararının nedeni belli oldu
- Bülent Arınç'tan Davutoğlu ve Babacan'a yeni parti uyarısı: Millet onları affetmez
- MHP'li Enginyurt'tan borsalara fındık fiyatı tepkisi
- Ücretinde yüzde 40 indirim yapan Alper Potuk, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladı
- İzmir'deki 53 saatlik yangından geriye yürek yakan görüntüler kaldı
- Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi! 30 gözaltı
- Ronaldo'dan transfer ücretlerine eleştiri
- Bozulan sileceği bağladıkları iple kontrol ettiler