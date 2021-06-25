21. Afyonkarahisar Caz Festivali, 28 Haziran'da başlıyor
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21. Afyonkarahisar Caz Festivali, 28 Haziran'da başlıyor

21. Afyonkarahisar Caz Festivali, 28 Haziran'da başlıyor
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

21. Afyonkarahisar Caz Festivali, 28 Haziran Pazartesi Lucia Bakaiova dörtlüsünün konseri ile başlayacak.

21. Afyonkarahisar Caz Festivali, 28 Haziran Pazartesi Lucia Bakaiova dörtlüsünün konseri ile başlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin Anadolu'nun en uzun soluklu festivalleri arasında yer aldığı belirtildi.

Belediye, Afyonkarahisar Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, NG Afyon Otel ve diğer paydaşların katkılarıyla gerçekleşecek festivalin açılış konserinin, pazartesi saat 20.00'de başlayacağı kaydedilen açıklamada, festivalin 3 gün süreceği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla okul söyleşilerinin çevrim içi ortamda gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, 9-14 Temmuz'da da 20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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