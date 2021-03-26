21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla Bayburt Orman İşletme İl Müdürlüğü heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla Bayburt Orman İşletme İl Müdürlüğü heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Vali Epcim, heyetten çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Burada son dönemlerde Bayburt'ta ağaçlandırma çalışmalarına yönelik başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Epcim, vatandaşların da bu çalışmaların içerisine dahil edilmesinin konu üzerinde farkındalık oluşturduğunu kaydetti. Vali Epcim, ağaçlandırma seferberliği projesinin bu noktada önemli bir misyon üstlendiğine dikkat çekerek çalışmaların kapsamının artarak devam etmesini temenni etti. Vali Epcim, "Tabi bu noktada Bayburt'ta bir fidanlığımız var. Buranın aktif ve verimli bir şekilde çalışması çok önemli. Hepinize bu vesileyle çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla sizleri yürekten kutluyoruz." dedi.

Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ ise Vali Epcim'e heyet adına teşekkürlerini iletti. Çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yalçındağ, önceliklerinin yüzde 8 dolaylarında olan Bayburt'taki orman varlığını Doğu Karadeniz Bölgesi ortalaması olan yüzde 30'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda 175 köye 175 orman projesine başladıklarının altını çizen Yalçındağ, "Köylerimizde uygun alanları belirledik. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğümüzden bir ekip bu proje ile ilgili görevlendirildi. İlimizde hiç ormanı olmayan 59 köyümüz var. Bu köylerimizi ilk aşamada ağaçlandırabilirsek ormansız köyümüz kalmamış olacak. Bu köylerimizdeki çalışmaları şartlar sağlandığı zaman bir yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Yalçındağ, çalışmalarında Vali Epcim'in desteğini hissetmekten son derece mutlu olduklarını belirtti.

Yapılan ziyaret, heyetin Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği fotoğrafının Vali Epcim'e takdim etmesiyle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı