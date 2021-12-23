21.12.2021 Tarihli İl İnsan Hakları Kurulu Toplantı Kararı

İlimiz İl İnsan Hakları Kurulu toplantısı, 21/12/2021 tarihinde Vali Yardımcımız Sayın Şakir Öner ÖZTÜRK başkanlığında yapılmış olup, toplantıda kurulun çalışmalarına dair komisyonların oluşturulması ve diğer İl İnsan Hakları kurulları ile diyaloğun geliştirilmesi gibi kararlar alınmıştır. Kurul Kararı 442 KB indir

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