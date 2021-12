21.12.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 21. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Antakya-Altınözü, Enek/1, Enek/11 ve Enek/2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Serinyol Mahallesi, Çapar, Menekşe, Şen ve Atatürk Sokağa 9: 30-11: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi, E-5 Karayolu, Arpatepe, Asi, Cemil Meriç, İpekyolu ve İbrahim Ağa Sokak, Serinyol Mahallesi, Atatürk (Yeşilova), E-5 Karayolu (Mustafa Kemal Paşa), Atatürk, Zülüflühan ve Atatürk Yeşilova/4 Sokak, Akçaova Mahallesi, Bahçelievler, İlkevler, Esentepe, Yeşilyurt, Bahçelievler/2, Bahçelievler/3, Bahçelievler/12, Bahçelievler/1, Yeşilyurt/2, Yeşilyurt/1 ve Bahçelievler/9 Sokak, Hasanlı Mahallesi, Hasanlı, Sadullah Gali Çiftliği 2 ve 1. Sokak, Büyükdalyan Mahallesi, 1. Kümeevler, 2. Küme Evler, Merkez, Arpatepe, Eski, E-5 Karayolu/35, Merkez/ 5, Merkez/ 2, Merkez/ 3 ve, Merkez/1 Sokak, Arpahan Mahallesi, Arpahan, Arpahan/3, Arpahan/2 ve, Arpahan/8 Sokak, Aşağıoba Mahallesi, Aşağıoba, Aşağıoba/9, Aşağıoba/4, Aşağıoba/1, Aşağıoba/7 ve, Aşağıoba/5 Sokak, Derince Mahallesi, Paymar, Akpa, E5 Karayolu/3, E5 Karayolu/1 ve, E5 Karayolu/2 Sokak, Maraşboğazı Mahallesi, Paşaköy Mahallesi, Köyün Kendisi, Tavla ve Paşaköy Sokak, Üçgedik Mahallesi ve, Akkaya Sokak, Zülüflühan Mahallesi, Yeni, Zülüflühan/2 ve, Zülüflühan/14 Sokak, Yeşilova Mahallesi ve Yeşilova Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokak na 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gülcihan Mahallesi Atatürk ve Gülcihan/1 Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi Atatürk (Şarkonak), 457, 452, 464, Ali Tümkaya, 449, 451, 458, 466, 468, 459, 440, 444, 450, 428 ve 448 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Çınar Sokağa 13: 30-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpagedik Mahallesi Cumhuriyet, Çay, Merkez ve Çay/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Pınarbaşı, Hürriyet, İstiklal ve 2. Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Subaşı Mahallesi,, Hürriyet, Uğur Mumcu, Atatürk, Karanfil, Atahan, Ahmet Arif, Atahan, Atatürk 3, Karanfil 2 ve Mezarlık 1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Çatköy Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi, Çınar, Özülü, Değirmen, Değirmenci, Dikilitaş, Kuzulu, Şehit Er Yusuf Can, Gökalp, Pınar, Çay Küme, Balcılar, veysel Karani, Özdal, Gözübenli, Derebahçe Çıkmaz 751 Nolu, 760 Nolu, Arslan Çıkmazı sokak ile Karakese Mahallesi, Tuna, Türkistan, Yunus Emre, Ötügen, Şahin, Şen, Şeyh Şamil, Alparslan Han, Atatürk, Ateş, Balcı, Can, Cengiz Çıkmazı, Erciyes, Gazi, Hüsamlı, Koca Yusuf, Kurnaz, Menekşe Çıkmazı, Payas, Akasya, Aktaş, Albayrak Çıkmaz Arık, Bayrak, Cami, Cihan, Ergenekon, Fatih, Gazi Osman Paşa, Hacı Abit, Hilal, Kaba, Kılınç Çıkmazı, Kürşat, Küçük Çıkmaz Mevlana, Pekmezci, Pınar, Soylu, Topçu Çıkmazı, Zobu Çıkmazı, Özcan Çıkmaz İlyas Çakır, İstiklal, Taşkent, 705 Nolu, Ç. Huzur, Sağlık, Bülbül, Derebahçe Çıkmaz Gökdere Çıkmaz Işık, Kızılay, Lale Çıkmazı, Turan, Yıldız Han, İlk Kurşun, Şeker, Şehit Yusuf Can, Bağlar, Eyüpoğlu Çıkmaz Gül Çıkazı, Kafkas Çıkmaz Kuru Dere, Plevne, Boso, Yılmaz, Nur, Arslan, Göktürk, 709 Nolu, Ç. Topaktaş, Yahyalı, T. Su Deposu, T. 2 Nolu Çamlık, Harmangöl, Topaktaş 3 Nolu, Şehit Er Yusuf Can sokak ile Konaklı Mahallesi Konaklı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi, Orta, Seher, Susam, Çankaya, Özsoy, 1 Nolu Çiftçi Yolu, Alkan, Arif Özkök, Cami, Dede Yalçın, Fakıoğlu, Fatih, Güneş, Karaca, Nergis, Özge, Aybüke, 748 Nolu, 715 Nolu, 726 Nolu Sokağa 10: 30-15: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi E-5 Altı Üzeri, 1_3, 2_1, 3, 4_2, E-5 Altı Üzeri (Fatih), E-5 Altı Üzeri ve 34 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Ceylanlı Mahallesi Kaş, Eşmişek, Alan Merkez, Karataş, Köseler, Emirler, Alan Çayırlık, Ceylanlı/22, Ceylanlı/30, Ceylanlı/84, Ceylanlı/12, Ceylanlı/10, Ceylanlı/16, Ceylanlı/11, Ceylanlı/29, Ceylanlı/40, Ceylanlı/28, Ceylanlı/8, Ceylanlı/23, Ceylanlı/62, Ceylanlı/19, Ceylanlı/27, Ceylanlı/17, Ceylanlı/3, Ceylanlı/322, Ceylanlı/24, Ceylanlı/31, Ceylanlı/13, Ceylanlı/18, Ceylanlı/82, Ceylanlı/38, Ceylanlı/56, Ceylanlı/32, Ceylanlı/46, Ceylanlı/21, Ceylanlı/81, Ceylanlı/91, Ceylanlı/92, Ceylanlı/47, Ceylanlı/1, Ceylanlı/321, Ceylanlı/15, Ceylanlı/89, Ceylanlı/33, Ceylanlı/25 ve Ceylanlı/302 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Başpınar Mahallesi Tof, Başpınar, Höyük, Başpınar/9, Başpınar/6, Başpınar/1, Başpınar/2 ve Başpınar/14 Sokak, Sucuköy Mahallesi Sucu Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Suluköy Mahallesi, Merkez Sokak, Terzihöyük Mahallesi, Acarköy, Merkez, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 6955, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Çiğdede Mahallesi, 57, Kızıl, Nefşi, Plaj, Süs, Tünel, Ulubatlı Hasan, Zambak, Mehmet Aslan, 197, 186, 408, 431, 409, 6124, 6140, 6141, 6162, 6163, 6152, 6153, 6155, 6156. ve, 6157. Sokak, Deniz Mahallesi, 51, Yaşar Kemal, Başkan, Ganim Canbolat, Mehmet Aslan, Tünel, Uğur Mumcu, Şht. Burhan Sezer Rencüzoğulları, 18, 212, 210, 209, 208, 202, 211, 206, 403, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 6317, 6304, 6306, Samandağ Antakya Çevre Yolu, 6327, 6329, 6334, 6336, 6344, 6355, 6358, 6361. ve 6363. Sokak Kurtderesi Mahallesi, 28, Gül, Tünel, Yıldırım, Uğurmumcu, Yaşar Kemal (Kurtderesi) ve, 6507. Sokak, Yeni Mahallesi, Liman, Ova ve Süs Sokak, Mağaracık Mahallesi, Sahil, Uğur Mumcu, Barış, İstiklal, Kumsal, 407 ve Samandağ Antakya Çevre Yolu Sokak, Kapısuyu Mahallesi, Çevlik, Vali İsmet Gürbüz Civelek, Atatürk, Cumhuriyet, 7361, 7386, 7358, 7367, 7368, 7372, 7379, 7383, 7384, 7385, 7390, 7391, 7410. ve 7381. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kösrelik Mahallesi Kösrelik ve Kösrelik/1 Sokak, Olgunlar Mahallesi Olgunlar, Ağlıca, Olgunlar/4, Olgunlar/1 ve Olgunlar/2 Sokak, Şakşak Mahallesi, Çakrak, Şakşak, Şakşak/5, Şakşak/14, Şakşak/1, Şakşak/6 ve Şakşak/4 Sokak, Yenice Mahallesi Hamam, Yenice, Gürlen, Yenice/10, Yenice/11, Yenice/3, Yenice/5, Yenice/2, Yenice/4 ve Yenice/9 Sokak, Sungur Mahallesi Sungur, Sungur/2 ve Sungur/4 Sokak, Sürütme Mahallesi Köken ve Sürütme Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

