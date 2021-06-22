21.06.2021 Tarihli Sürekli İşçi Alımı Noter Kura Çekimi Sonucu
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alım Kura Sonuç Duyurusu İçin Lütfen Tıklayınız. .Güvenlik Görevlisi Asıl ve Yedek Adaylar İçin Lütfen Tıklayınız. .Temizlik Görevlisi Asıl ve Yedek Adaylar İçin Lütfen Tıklayınız. .
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alım Kura Sonuç Duyurusu İçin Lütfen Tıklayınız. .
Güvenlik Görevlisi Asıl ve Yedek Adaylar İçin Lütfen Tıklayınız. .
Temizlik Görevlisi Asıl ve Yedek Adaylar İçin Lütfen Tıklayınız. .
Kaynak: Habermetre