21.06.2021 Tarihli Sürekli İşçi Alımı Noter Kura Çekimi Sonucu
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21.06.2021 Tarihli Sürekli İşçi Alımı Noter Kura Çekimi Sonucu

21.06.2021 Tarihli Sürekli İşçi Alımı Noter Kura Çekimi Sonucu
Habermetre - Haberler | Toplum

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alım Kura Sonuç Duyurusu İçin Lütfen Tıklayınız. .Güvenlik Görevlisi Asıl ve Yedek Adaylar İçin Lütfen Tıklayınız. .Temizlik Görevlisi Asıl ve Yedek Adaylar İçin Lütfen Tıklayınız. .

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alım Kura Sonuç Duyurusu İçin Lütfen Tıklayınız. .

Güvenlik Görevlisi Asıl ve Yedek Adaylar İçin Lütfen Tıklayınız. .

Temizlik Görevlisi Asıl ve Yedek Adaylar İçin Lütfen Tıklayınız. .

Kaynak: Habermetre

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21.06.2021 Tarihli Sürekli İşçi Alımı Noter Kura Çekimi Sonucu - Haberler
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