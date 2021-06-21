21.06.2021 Basın Duyurusu
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21.06.2021 Basın Duyurusu

21.06.2021 Basın Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının öğretim aşaması, Pandemi sürecinin zorlukları ve zorunlulukları içinde gerek uzaktan eğitim yoluyla gerekse şartlar iyileştiğinde mümkün olduğu ölçüde yüz yüze eğitimlerle sürdürülen çalışmalarla 18 Haziran Cuma günü itibariyle tamamlanmış olup...

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının öğretim aşaması, Pandemi sürecinin zorlukları ve zorunlulukları içinde gerek uzaktan eğitim yoluyla gerekse şartlar iyileştiğinde mümkün olduğu ölçüde yüz yüze eğitimlerle sürdürülen çalışmalarla 18 Haziran Cuma günü itibariyle tamamlanmış olup öğrencilerimizin karneleri e-okul sisteminde hazır bulunmaktadır. Bununla birlikte, öğretim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, Ülkemiz genelinde olduğu gibi Şırnak İlimizde de 2 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek olan Etkinlik Günleri yapılacaktır. Mümkün olduğunca güzel havayı da değerlendirmek suretiyle açık alanda yapılacak ve 2 hafta sürecek özel faaliyet ve etkinlik günleri 21 Haziran itibariyle başlayacaktır. Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda fiziksel, sosyal, duygusal, kültürel ve sportif alanlarda okula ve sınıfa özel faaliyet ve etkinlikler düzenlenecektir. Bu kapsamda okul bahçelerimizde ve atölyelerimizde öğrencilerimizle birlikte badminton, parkur oyunları, yaratıcı okuma, ebru sanatı, satranç, çiçek ekimi, karpuz şenliği gibi birçok etkinlik yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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