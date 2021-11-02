207 promil alkollü sürücü TEM'de böyle dehşet saçtı - Haberler
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207 promil alkollü sürücü TEM'de böyle dehşet saçtı

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207 promil alkollü sürücü TEM'de böyle dehşet saçtı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda alkollü sürücünün bariyere çarptığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİLOVASI, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tem Otoyolu'nda alkollü sürücünün bariyere çarptığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K.B. idaresindeki 48 E 8845 plakalı Opel marka otomobil, TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Otomobil sürücüsü burnu bile kanamadan aracından çıkarken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsüne alkol ölçümü yaptı. Yapılan ölçümde ayakta durmakta zorlanan sürücünün 2.07 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazaya karışan sürücüye alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye soktuğu için cezai işlem uyguladı. Daha sonra polis aracına bindirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı cep telefonu kamerasında

Öte yandan alkollü sürücünün bariyerlere Çarptığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin bariyere doğru hızlı bir şekilde gittiği ve bir anda çarptığı görülüyor. Sürücü daha sonra otomobilini yolun sağ tarafına park ediyor. Kaza anında vatandaşların yaşadığı panik de görüntüler de duyulabiliyor.

(Mustafa Uslu - Güven Gök/İHA)

207 promil alkollü sürücü TEM'de böyle dehşet saçtı

207 promil alkollü sürücü TEM'de böyle dehşet saçtı

207 promil alkollü sürücü TEM'de böyle dehşet saçtı

207 promil alkollü sürücü TEM'de böyle dehşet saçtı

207 promil alkollü sürücü TEM'de böyle dehşet saçtı

207 promil alkollü sürücü TEM'de böyle dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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