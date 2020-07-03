"207 millet bahçesi tamamlandığında, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekareye çıkacak"
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, ülke genelinde yapımına devam edilen 207 millet bahçesi tamamlandığında, kişi başına düşen yeşil alan miktarının 15 metrekareye çıkacağını açıkladı.
03.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:19
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, ülke genelinde yapımına devam edilen 207 millet bahçesi tamamlandığında, kişi başına düşen yeşil alan miktarının 15 metrekareye çıkacağını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde yapımına devam ettiğimiz 207 millet bahçesi tamamlandığında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekareye çıkacak, şehirlerimiz nefes alacak" denildi. Bakan Murat Kurum'da paylaşımı kendi hesabından paylaştı.
Kaynak: DHA