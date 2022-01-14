207 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

AĞRI - Ağrı'da kar yağışı sonrası 207 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 207 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için, İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri 82 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekip ile ulaşımın sağlanabilmesi için seferber oldu.