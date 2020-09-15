2067 Filmi
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Takvimler 2067 yılını gösterdiğinde, dünya büyük bir tehlike altındadır. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak insanlar yapay oksijenle yaşamak zorunda kalır. Sentetik O2'nin neden olduğu bir hastalık, dünya nüfusunu ölmesine neden olur. Bir yeraltı tüneli işçisi olan Ethan, insan ırkını kurtarmak için savaşmak zorunda kalır. Ethan bu süreçte, bilinmeyen tehlikelerle dolu korkunç yeni bir dünyaya sürüklenir.
Yönetmen: Seth Larney
Senaryo: Seth Larney, Dave Paterson
Oyuncular: Kodi Smit-McPhee, Ryan Kwanten, Leeanna Walsman, Deborah Mailman
Filmin Türü: Bilim Kurgu
Orijinal Adı: 2067
Yapımcı Firma: Arcadia
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD, Avustralya, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Arcadia
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com