2067 Filmi
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2067 Filmi

2067 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 2067 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

2067 Filmi
15.09.2020 14:54 | Son Güncelleme: 15.09.2020 14:57

Takvimler 2067 yılını gösterdiğinde, dünya büyük bir tehlike altındadır. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak insanlar yapay oksijenle yaşamak zorunda kalır. Sentetik O2'nin neden olduğu bir hastalık, dünya nüfusunu ölmesine neden olur. Bir yeraltı tüneli işçisi olan Ethan, insan ırkını kurtarmak için savaşmak zorunda kalır. Ethan bu süreçte, bilinmeyen tehlikelerle dolu korkunç yeni bir dünyaya sürüklenir.

Yönetmen: Seth Larney

Senaryo: Seth Larney, Dave Paterson

Oyuncular: Kodi Smit-McPhee, Ryan Kwanten, Leeanna Walsman, Deborah Mailman

Filmin Türü: Bilim Kurgu

Orijinal Adı: 2067

Yapımcı Firma: Arcadia

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD, Avustralya, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Arcadia

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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