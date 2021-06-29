206 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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206 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

206 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da 206 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malatya'da 206 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi'nde, Yeşilyurt İlçe Jandarma komutanlığı görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde S.Y. isimli şahsın tarlasında yasadışı kenevir ekimi yapıldığı duyumu alındı.

Alınan arama kararına istinaden şahsın tarlasında yapılan aramada 206 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y isimli şahıs gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda tahkikata başlanıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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