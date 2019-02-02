2053 İşitme Engelli 'İşaret Dili ile İstiklal Marşı' Okuyacak

Anadolu Kültür Spor Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (AKAS-DER) tarafından yürütülen proje ile 2053 işitme engelli vatandaş Rize'de toplanarak işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okuyacak.

İstiklal Marşı'nın kabulü olan 12 Mart günü Rize Çaykur Didi Stadı'nda yapılması planlanan 'İşaret dili ile İstiklal Marşı Projesi' kapsamında 81 ilden belirlenen toplamda 2053 işitme engelli vatandaş Rize'ye gelerek burada işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okuyacak. İşitme Engelliler sadece işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okumayla kalmayarak Guinness rekorlar kitabına da adını yazdıracak.

Etkinlik Guinness'e aday

İşitme engellilerin zorluklarına dikkat çekmek için böyle bir proje hazırladıklarını ve hazırladıkları proje ile Guinness'e başvuruda bulunduklarını dile getiren AKAS-DER Başkanı Hasan Kansızoğlu "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü vesilesi ile 2053 işitme engelli vatandaşımız ile 'İşaret dili ile İstiklal Marşı' etkinliğimizi düzenleyeceğiz. 81 ilden 2053 kişi Rize'de misafir etmiş olacağız. Rize'de şuan da 64 işitme engelli vatandaşımıza ulaşabildik ama 120 civarında dernek üyesi işitme engelli vatandaşımız var, onlara da tek tek ulaşmaya çalışacağız. 2053 sayısına ulaşabilen şimdiye kadar hiçbir kuruluş olmadı. Bu sayı ile müracaatımızı yaptık, Guinness rekorlar kitabında yer alacağız" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor

İşaret dili ile İstiklal Marşı'nı işitme engellilere öğreten ve çalışmaların çok başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getiren İşaret dili tercümanı Kübra Çolak Demir ise "Annem ve babam işitme engelli. İşaret dilini onlardan öğrendim. Nasıl faydalı olabilirim diye düşündüm. Onlarla iletişim kurunca zaten işaret dili ikinci anadiliniz oluyor. Daha sonrasında bir de baktım ki bir sürü ailem oldu. Sadece Trabzon'da değil diğer illerde de ailem var artık. Daha sonra yurt dışına açıldık ve böyle bir işitme engelli çevremiz oldu. AKAS-DER tarafından yapılan bu projenin içerisinde işaret dili ile İstiklal Marşı yapılıyor. Arkadaşlarımız çok hevesli. 81 ilden katılım olacak ve İnşallah çok güzel olacak. Çalışmalar çok güzel ilerliyor ve arkadaşlarımızın zaten anadilleri. İstiklal Marşı olduğu için de ayrı bir hevesliler" dedi.

İşitme engellileri mutlu eden bir proje

Rize İşitme Engelliler Derneği Başkanı Aykut Mavi ise işitme engellilerin bu denli büyük bir projede ilk kez yer aldığını işaret dili ile dile getirerek "İşitme engelliler ilk kez bir projeye bu kadar dahil oluyorlar. Daha sonrasında bir çok arkadaşımızla dahil olacağız projeye. 2053 arkadaşımız dahil olacak projeye. Proje gerçekten çok güzel bizde kendisine yardımcı olacağız" diye konuştu.

Projenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden İşitme engelli Kübra Mavi de "Ben küçüklükten beri işitme engelliyim. Proje işaret diliyle, sağırların da katılabileceği bir proje. Çok mutlu olduk. İşaret dili ile İstiklal Marşı Projesi'ni çok beğendim. Çok eskiden öğretmenimiz bana öğretmişti şimdi ise tekrar bunu yapmak çok güzel. Aynı heyecanla yapıyorum" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA