2050'de yaşanabilecek tarımsal sorunlara çözüm için 24 saat süreyle fikir maratonu yaptılar

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Merkezi'nde 35 öğrenci, 2050'de tarımsal üretimde yaşanacak sorunlara çözüm için 24 saat süren fikir maratonu olarak bilinen 'Hackathon' (yazılım yarışması) yaptı. Öğrenciler, yanlış sulamayla ortaya çıkan su israfının minimum düzeye indirilebilmesi, kapalı alanlarda tarım yapılabilmesi ve tarımda teknolojinin geliştirilmesi için projeler geliştirdi.

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi tarafından, tarım arazilerinin daha verimli hale getirilmesi, yanlış sulamayla ortaya çıkan su israfının minimum düzeye indirilebilmesi ve kapalı alanlarda tarım yapılabilmesi amacıyla düzenlenen 'Tarımda Dijital Teknolojilerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması' amacıyla fikir maratonu düzenlendi. Saat 10.00'da Kristal Girişimcilik merkezlerinde kendilerine ayrılan stantlarda çalışmaya başlayan 35 öğrenci, 2050 yılında karşılaşabilecek sorunlarla ilgili hem fikir maratonu yaptı hem de tarımda dijitalleşme için proje geliştirdi. Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerileri sundu.

Fikir maratonu, Kristal Girişimcilik Merkezi'nde saat 10.00'da sona erdi. 24 saat süreyle sorunları konuşan öğrencilerin çözüm için yaptıkları projeler de ETÜ'deki konunun uzmanı akademisyenler tarafından değerlendirildi. Akademisyenler, 'kapalı alan tarımda iklim verimliliği' projesini birinci seçerken, 'kapalı alan tarımında internet teknolojilerinin geliştirilmesi'ni ikinci, 'geleneksel tarımda sulama verimliliğinin artırılması' projesini de üçüncü olarak belirledi. Projeleri dereceye giren öğrencilere, ödüllerini de ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak verdi.