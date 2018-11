Sivas'ta bir pide fırını ustası, 205 santimetrelik etli ekmek yaptı.

Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde faaliyet gösteren bir pide fırınının ustası Ethem Sönmez (27), günlük yüzlerce yaptığı etli ekmeğin uzunluğu konusunda dikkati çekmek için rekor denemesinde bulundu.

Müşterinin isteğine göre etli ekmeğin boyunu uzatan Sönmez, 205 santimetrelik etli ekmek yaptı.

Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada 10 yıldır fırın ustası olduğunu belirterek, Sivas etli ekmeğinin kentte yaşayan birçok vatandaş tarafından bilinen bir lezzet olduğunu söyledi.

Hayvanın kaburga etinden hazırlanan etli ekmeğin içerisine vatandaşların ağız tadına göre, domates, biber ve soğan koyduğunu aktaran Sönmez, "Vatandaşlarımız ister evlerinde, isterse kasaplarda içini hazırlatarak getiriyorlar ve yaptığımız etli ekmekten her müşterimiz memnun kalıyor." dedi.

Sivas'ta birçok mahallede yüzlerce pide fırını bulunduğunu ve her fırında etli ekmek yapıldığını belirten Sönmez, "Müşterilerimiz öğle saatleri ağırlıklı olmak üzere günün her saatinde etli ekmeği tüketiyor. Fırınımız 24 saat hizmet veriyor, günün her saatinde de etli ekmek yapıyoruz." diye konuştu.

Daha önce de 250 santimetrelik bir etli ekmek yaptığını ifade eden Sönmez, Sivas etli ekmeğinin bir özelliğinin de uzun ve ince olması olduğunu sözlerine ekledi.