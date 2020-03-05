2040 Filmi

05.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:00

Kendi üzerine yaptığı çarpıcı sinematik deney “That Sugar Film” (2015) ile ünlenen Damon Gameau, eğlenceli olduğu kadar derinlikli yeni belgeselinde yepyeni bir yolculuğa çıkıyor. Küçük kızının geleceği için kaygılanan baba, yirmi yıl içinde yaşamın neye benzeyeceğini anlamak için dünyayı dolaşmaya karar verir. Yer küreyi gezen sinemacı, gittiği her yerde, insanlığı ortak yıkıma sürükleyen küresel ısınma sorununa karşı geliştirilen etkili yaklaşımlar ve yaratıcı çözümlerle karşılaşır.

Belgesel yapım 2040'ın senaristliğini ve yönetmenliğini Damon Gameau üstleniyor.

Yönetmen: Damon Gameau

Senaryo: Damon Gameau

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: 2040

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Avustralya

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 92 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 15.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com