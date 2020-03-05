2040 Filmi
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Kendi üzerine yaptığı çarpıcı sinematik deney “That Sugar Film” (2015) ile ünlenen Damon Gameau, eğlenceli olduğu kadar derinlikli yeni belgeselinde yepyeni bir yolculuğa çıkıyor. Küçük kızının geleceği için kaygılanan baba, yirmi yıl içinde yaşamın neye benzeyeceğini anlamak için dünyayı dolaşmaya karar verir. Yer küreyi gezen sinemacı, gittiği her yerde, insanlığı ortak yıkıma sürükleyen küresel ısınma sorununa karşı geliştirilen etkili yaklaşımlar ve yaratıcı çözümlerle karşılaşır.
Belgesel yapım 2040'ın senaristliğini ve yönetmenliğini Damon Gameau üstleniyor.
Yönetmen: Damon Gameau
Senaryo: Damon Gameau
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: 2040
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Avustralya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 92 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 15.05.2020
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Kaynak: InterSinema.com