204 Gün Süren Uzay Görevinin Ardından Soyuz MS-11 Kapsülü Dünyaya İniş Yaptı

200 günden fazla süren bir uzay görevinin ardından, Rus kozmonot Oleg Kononenko, ABD'li astronot Anne McClain ve Kanadalı astronot David Saint-Jacques dünyaya döndü.

İniş Kazakistan saatiyle 25 Haziran 08: 47'de gerçekleşti ve böylece üçlünün 204 günlük uzay görevi son buldu. Üçlü, uzaya 3 Kasım 2018'de çıkmıştı. McClain inişten bir hafta önce attığı bir tweette, uzay istasyonundan ayrılmak ve Kazakistan'a inmenin 3,5 saat sürdüğünü söylemişti.

İnişleri sonrasında Ruslardan oluşan bir kurtarma ekibi ve ABD'li ve Kanadalı'lardan oluşan bir sağlık ekibi tarafından karşılanan ekibin yerçekimine alışırken ruh hallerinin oldukça iyi durumda olduğu gözlendi. Zaten inişlerinden dört gün önce McClain tarafından atılan bir tweette ekibin ruh halinin ne kadar iyi olduğu anlaşılıyordu. McClain tweetinde insan zihni ve bedeninin olağandışı koşullara alışma hızının ne kadar büyüleyici olduğundan bahsediyordu.

Üçlünün Expedition 58 ve 59 isimli görevlerinin son bulmasıyla birlikte Kononenko, Uluslararası Uzay İstasyonunda 737 günden fazla geçirerek, uzayda en fazla zaman geçiren 6. insan oldu. Listede birinci sırada 878 günle Gennady Padalka, ikinci sırada 827 günle Yuri Malenchenko, üçüncü sırada Sergei Krikalev yer alıyor ve bu üç isim de emekliye ayrılmış durumdalar. Listede dördüncü sırada 769 günle hala aktif olan Alexandr Kaleri ve beşinci sırada 747 günle yine emekliye ayrılmış Sergei Avdeyev bulunuyor.

Üçlünün dünyaya dönüşünün ardından Aleksey Ovchinin, Christina Koch ve Nich Hague uzay istasyonunda kalan isimler oldu. 20 Temmuz'da gerçekleşmesi beklenen Soyuz MS-13 uzay göreviyle birlikte Aleksandr Skvortsov, Drew Morgan ve Luca Parmitano isimleri de uzay istasyonuna gidecek.