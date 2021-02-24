2032 Olimpiyatları için en güçlü aday Brisbane
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2032 Olimpiyatları için en güçlü aday Brisbane

24.02.2021 23:59 | Son Güncelleme: 25.02.2021 00:03
2032 Olimpiyatları için en güçlü aday Brisbane

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2032 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği için Avustralya'nın Brisbane kentinin ön plana çıktığını duyurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2032 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği için Avustralya'nın Brisbane kentinin ön plana çıktığını duyurdu.

IOC Başkanı Thomas Bach, video konferans yöntemiyle düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bach, 2032 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek için niyet bildiren adayları değerlendiren komisyonun Brisbane şehrini tavsiye ettiğini belirtti.

Yönetim kurulunun tavsiye kararını oy birliğiyle onayladığını aktaran Bach, Avustralya Olimpiyat Komitesi ile ileri düzeyde görüşmelere başlanacağını belirtti.

Bu görüşmelerden olumlu sonuç çıkması halinde, Brisbane'in adaylığı IOC oturumunda komite üyelerinin oylamasına sunulacak.

Avustralya'nın yanı sıra Endonezya, Macaristan, Çin, Katar ve Almanya da 2032 Olimpiyatları'nın ev sahipliğiyle ilgilendiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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