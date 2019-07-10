2030 Yılından Geldiğini Söyleyen Noah'ın Kehanetleri Bir Bir Tutmaya Başladı

2030 yılından geldiğini ifade eden ve o yıla kadarki kehanetlerini paylaşan Noah, bazı kehanetlerini tutturdu. Tutan kehanetler nedeniyle yeniden gündeme gelen Noah, kehanetlerine yenilerini ekledi.

Noah, 2030 yılından geldiğini dillendirmesinin yanı sıra, bu iddialarını da ispatlamak için 2030 yılından getirdiğini iddia ettiği bazı kitap ve dergi sayfalarını gösteriyor. Sosyal medyada sıkça konuşulan Noah'ın kehanetlerinin tutması ise kafaları daha da karıştırıyor.

Noah 2019 yılı kehanetlerinde, nisan ayı içerisinde görme engelli insanların yeniden görebileceği ve haziran ayında ise yürüyemeyen insanların da yeniden yürüyebileceğini söylüyordu. Bu kehanetler gerçekleşmiş gibi görünüyor. Çünkü geçtiğimiz nisan ayında, Kanada'da bulunan bilim insanları, CAMKII isimli bir proteinin kan hücrelerinin üretilebilmesi için farklı bir şekilde çalıştığını keşfettiler. Bu keşfe göre damarların nasıl büyüdüğü ve geliştiği anlaşılmış oldu. Kimi zamansa gözlerin, görme yetisini kaybetmesine gözlerdeki damarların kontrolsüz olarak büyümesi neden oluyor. Bilim insanları, bu protein sayesinde elde ettikleri bilgilerle görme engelli insanların yeniden görebilmeleri için yeni bir tedavi yöntemi bulmuş oldular.

Haziran ayında ise Avustralya'da bulunan bilim insanları, sinir transfer tedavisi olarak isimlendirilen yeni bir yöntem keşfettiler. Bu yöntem, omurga yaralanması nedeniyle felç olan hastaların sinirlerini birleştirmek için kullanıldı ve tedavi sürecinin sonunda hastalar, eskisi kadar iyi olmasa da hareket etmeyi başardılar. Bu yöntemin ilerleyen zamanlarda tüm felçli hastalara kullanılabileceği düşünülüyor.

Noah'ın yeni kehanetleri ise şöyle;

2020 yılının ocak ayında A1 Machidan isimli bir insansı robot üretilecek ve bu robot, dünya çapında protestolara neden olacak.



3 Kasım 2020 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri başkanlık koltuğuna yeniden Donald Trump oturacak.



2028 yılı içerisinde ikinci Sanayi Devrimi gerçekleşecek.



Günümüzde sıkça tartışılan uzaylılar konusu 2028 yılının ağustos ayında resmen ilan edilecek. Aynı dönemde zaman makinesi de üretilmiş olacak.



2028 yılının Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri başkanlık koltuğuna, Yolanda Renee King oturacak.



2029 yılının şubat ayında insanlara bir çip takılacak. Bu çipe "The One" ismi verilecek ve bu çip sayesinde insanların sağlık durumları ve beyin fonksiyonları düzenli olarak takip edilecek.



2030 yılına kadar ABD ile Kuzey Kore arasında savaş çıkacak.



2030 yılında İngiltere, yeniden Avrupa Birliği'ne katılacak. Bu sürece kadar tüm Avrupa ülkeleri birleşecek ve Avrupa Birleşik Devletleri kurulacak. Bu kurulma, diğer ülkeleri de etkileyecek ve ülkeler birleşecek. Ayrıca bu birleşme kapsamında euro ve sterlin kullanımı sona erecek. Devletler yeni ve ortak bir para birimi kullanacaklar.

Tüm bu kehanetlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise şimdiden bilmek mümkün değil. İlerleyen dönemlerde neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.