2030 için Küresel Amaçlar, Peki ya Sonrası? | Dünya Gençlik Günü'nde Gençlerden Dinliyoruz
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2030 için Küresel Amaçlar, Peki ya Sonrası? | Dünya Gençlik Günü'nde Gençlerden Dinliyoruz

2030 için Küresel Amaçlar, Peki ya Sonrası? | Dünya Gençlik Günü'nde Gençlerden Dinliyoruz
Habermetre - Haberler | Toplum

2030 için Küresel Amaçlar, Peki ya Sonrası? | Dünya Gençlik Günü'nde Gençlerden Dinliyoruz"Gençler olarak hassasiyetimizin olduğu nokta, gençlerin sistematik bir çalışma ile 2030 sonrası için yayınlanacak olan yeni kurguda önemli bir rol oynamasıdır.

2030 için Küresel Amaçlar, Peki ya Sonrası? | Dünya Gençlik Günü'nde Gençlerden Dinliyoruz

"Gençler olarak hassasiyetimizin olduğu nokta, gençlerin sistematik bir çalışma ile 2030 sonrası için yayınlanacak olan yeni kurguda önemli bir rol oynamasıdır. Şu an yayında olan 17 SKA ve kurgusunu birçok açıdan gençlerden uzak görüyoruz. Dünyanın geleceği için hazırlanan bir kurgunun o geleceği yaşayacak olan gençlerden uzak olmasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Bundan ötürü üniversiteli gençlerin akademik eforu ile liseli gençlerin düşüncelerini sentezliyor ve yetkili mercilerin dikkate alacağı bir kompozisyonda büyük bir proje olarak lanse ediyoruz. Bu sefer yetişkinler, "gençlerimiz de önemli" demiyor. Gençler olarak biz, "gençler olarak önemliyiz ve düşüncelerimizi ifade ediyoruz" diyoruz. Aracı kurumların düşüncelerimizden tasarruf etmesinden kaçınıyoruz. "

ÖzÜ SP olarak mentörlüğünü üstlendiğimiz 2C1N Projesi'nin pilot çalışması tamamlandı. Özyeğin Üniversitesi ve Zorlu Holding'in paydaşlarından olduğu, 1500 liseli gencin değişim taleplerini uluslararası karar vericilere iletmek üzere hazırladıkları raporun lansmanı Dünya Gençlik Günü'nde Özyeğin Üniversitesi'nde gerçekleşecek. 12 Ağustos saat 16: 00'da başlayacak lansmanı, Simurg Derneği'nın Youtube kanalında yapılacak canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

Gençlerin, temelinde saygılı ve adil bir dünya düzeni yatan sürdürülebilirlik kavramı çevresinde inşa ettikleri bu çoklu tartışma ve görüş ortamının paydaşı olmak, ümit tazeleyici bir deneyim oldu. Proje detaylarını Simurg Derneği ve liseli gençlerin kendi kaleminden paylaşıyoruz:

2030 için Küresel Amaçlar, Peki ya Sonrası?

Simurg Derneği bünyesinde gerçekleşen 2C1N projesi kapsamında ve Özyeğin Üniversitesi & Zorlu Holding ana partnerliğinde, 2021 Şubat ayında 16 farklı şehir ve 60 farklı liseden 90 liseli ile Yoksulluğa Son, Açlığa Son ve Sağlık ve Kaliteli Yaşam amaçlarında 4 hafta boyunca akademisyenler ve eğitmenlerle yoğun bir eğitim sürecindeydik. Yine bu 3 amaç özelinde Türkiye genelindeki gençlerin yaklaşımlarını da görmek adına toplamda 1500'ü aşkın bireysel anket çalışması ile gençleri kapsayıcı olarak duymaya çalıştık.

Başından sonuna 7 ay süren bu çabanın ardından Simurg Derneği, 2C1N projesi 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporlarını dikkatinize sunmaktan gurur duyar!

Raporlarda; gençlerin 2030 yılından sonraki dünya için sürdürülebilirlik vizyonlarını, BM'den beklenti ve BM'ye dair eleştirilerini, Küresel Amaçlar hakkındaki yaklaşımlarını, küresel meselelere dair odaklandıkları noktaları ve gelecekte yaşamak istedikleri dünyanın bir taslağını bulacaksınız.

Raporlarımızı sunacağımız gün olan 12 Ağustos BM Dünya Gençlik Günü'ndeki lansmanımızı YouTube kanalımız üzerinden canlı olarak gerçekleştireceğiz. Özellikle liseli gençlerimizdeki yankılara yer vereceğimiz lansmanımızda sizleri de aramızda görmekten çok mutlu olacağız!

12 Ağustos saat 16. 00'yı takvimlerinize eklemeyi unutmayın!

Raporlarımıza lansmandan sonra https://2c1night. org/ sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilir bir dünya yolculuğumuz daimi olsun!

2C1N Proje Ekibi

2C1N projesi, bugünün gençleri ve 2030 sonrasının yetişkinleri olan liselilerin sürdürülebilirlik açısından hayalini kurdukları dünyanın tasvirinin bu kurguları inşa eden karar vericilere raporlaştırılarak iletilmesi için tasarlanmış 9 yıllık bir projedir. Projemiz pilot senesini başarı ile tamamladı ve raporları gençlerimizin emeğine yaraşır şekilde sizlerle paylaşmak yaşanabilir bir geleceğe dair attığımız ilk adım.

Kaynak: Habermetre

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