2030'a kadar kodlama bilen 1 milyon genç kız

'Herkes Online mı?' başlığıyla düzenlenen etkinlik, 15 Aralık Salı günü saat 20.00'de Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğinde Sabancı Vakfı'nın YouTube hesabından yayımlanacak.

'Herkes Online mı?' başlığıyla düzenlenen etkinlik, 15 Aralık Salı günü saat 20.00'de Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğinde Sabancı Vakfı'nın YouTube hesabından yayımlanacak.

Konferansın ana konuşmacısı, kurduğu 'iamtheCODE' girişimiyle dezavantajlı kız çocuklarının dijital beceriler kazanması için eğitim programları düzenleyen Mariéme Jamme. Okuma yazmayı 16 yaşında öğrenen Jamme, 2030'a kadar kodlama bilen 1 milyon genç kız ve kadının yetişmesi için çalışıyor.

Yine kız çocuklarının kodlamayla güçlenmesini hedefleyen KızCode'un kurucusu Müjde Esin ve Yozgat'ın internetsiz bir köyünde kodlamayı kağıt kalemle öğrenen Elif Eda Güneş de konuşmacı.

Etkinliğe iletişim engellerini yapay zekayla aşan Livox uygulamasının geliştiricisi Carlos Pereira ile Adrian Anantawan da katılacak. Keman sanatçısı Anantawan, sağ eli olmadığı için kemanı özel bir el bandının desteğiyle çalıyor.

Bilgi için: sabancivakfi.org

Kaynak: Hürriyet