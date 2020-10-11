203 polisle "şok uygulama" yapıldı
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203 polisle "şok uygulama" yapıldı

11.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.10.2020 11:07

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yapılan uygulama Ekiplerin mekanlara girişleri Ekiplerin arama yapması Bulunan silahlar Durdurulan araçl Samsun'da 203 polisle "şok uygulama" yapıldı SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba ilçesinde 203 polisle "şok uygulama" gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yapılan uygulama

Ekiplerin mekanlara girişleri

Ekiplerin arama yapması

Bulunan silahlar

Durdurulan araçl Samsun'da 203 polisle "şok uygulama" yapıldı

SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba ilçesinde 203 polisle "şok uygulama" gerçekleştirdi.

203 polisle 'şok uygulama' yapıldı
203 polisle 'şok uygulama' yapıldı
203 polisle 'şok uygulama' yapıldı
203 polisle 'şok uygulama' yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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