203 polisle "şok uygulama" yapıldı
11.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.10.2020 11:07
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yapılan uygulama Ekiplerin mekanlara girişleri Ekiplerin arama yapması Bulunan silahlar Durdurulan araçl Samsun'da 203 polisle "şok uygulama" yapıldı SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba ilçesinde 203 polisle "şok uygulama" gerçekleştirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yapılan uygulama
Ekiplerin mekanlara girişleri
Ekiplerin arama yapması
Bulunan silahlar
Durdurulan araçl Samsun'da 203 polisle "şok uygulama" yapıldı
SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba ilçesinde 203 polisle "şok uygulama" gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı