2026 Botanik EXPO'su İzmir'de düzenlenecek
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2026 Botanik EXPO'su İzmir'de düzenlenecek

23.10.2020 09:23 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:26
2026 Botanik EXPO'su İzmir'de düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2026 yılındaki Botanik EXPO'suna kentin ev sahipliği yapacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2026 yılındaki Botanik EXPO'suna kentin ev sahipliği yapacağını söyledi.

Soyer, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "İzmir'de başka bir hayat mümkün" ismini verdiği toplantıda 550 günlük görev süresi boyunca yaptığı çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

İzmir'i dünyaya tanıtmak için çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Soyer, "Bu müjdeyi ilk kez burada duyurmak istiyorum. 2026 Botanik EXPO'sunu kentimizde düzenleyeceğiz. Botanik EXPO, kentimizdeki süs bitkileri sektörünü ateşlerken kentimizin hem kalkınmasına hem de uluslararası tanınırlığına büyük katkı sağlayacak. Botanik EXPO, 2030 Dünya EXPO'suna giden yolda önemli bir kilometre taşı olacak." diye konuştu.

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için 378 kilometrelik bir kanal ihalesine çıktıklarını, yağmur suyu ile pis suyu ayrıştıracaklarını anlatan Soyer, kentsel dönüşümde de Ege Mahallesindeki ihalenin sonuçlandığını, gelecek günlerde diğer dönüşüm alanlarında da çalışmaların başlayacağını aktardı.

Kenti demir ağlarla örmeye devam ettiklerini vurgulayan Soyer, Narlıdere Metrosunun yüzde yüzde 65 tamamlanma oranına ulaştığını, 2022 yılında hizmete gireceğini, Buca Metrosunun finansal altyapısının oluşturulduğunu, Çiğli Tramvayı için iki hafta içinde ihaleye çıkacaklarını ve 2023'de hizmete gireceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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