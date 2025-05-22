2025-YKS'de sınav binasına en geç saat kaçta girilebilir? Sınava kalem, silgi getirebilir miyim?

Adayların sınav gününde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için YKS sınav binasına giriş saatleri büyük önem taşıyor. Geç kalan adaylar, kapıdan geri çevrilme riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle her oturum için sınav binasına en geç giriş saatlerinin doğru bilinmesi gerekiyor. "YKS sınav binasına en geç kaçta girilir?" ve "YKS'de kapılar saat kaçta kapanıyor?" sorularına ÖSYM tarafından net yanıt verildi. İşte oturumlara göre sınav binasına giriş saatleri…

YKS'DE SINAV BİNASINA EN GEÇ SAAT KAÇTA GİRİLEBİLİR?

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmazlar.

SINAVA KALEM, SİLGİ GETİREBİLİR MİYİM?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlandığından adayların, yanlarında getirdikleri kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle sınava girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

YKS OTURUMLARI NELERDİR?

YKS'nin 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT),

YKS'nin 2. Oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

YKS'nin 3. Oturumu Yabancı Dil Testi (YDT)'dir.

2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.