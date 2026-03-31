2025 yılında 34 bin dosya karara bağlandı

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu, 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nu yayınladı.

Raporun sunuş kısmında, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir; demokratik hukuk devletinin ve bununla bağlantılı olarak yargı organlarının temel değerlerinden olan saydamlık, erişebilirlik ve hesap verilebilirlik, adalet hizmetleri hakkındaki bilgilerin kolay ve anlaşılabilir bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını gerektiğini dile getirdi.

34 bin 425 soruşturma dosyasına bakıldı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların, insan hak ve onuruna saygılı bir şekilde muhafazasının sağlandığını, topluma yeniden kazandırılmaları için çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, " Ayrıca ceza infaz kurumları, başta Cumhuriyet başsavcılığımız olmak üzere, izleme kurulu ve diğer ilgili birimler vasıtası ile düzenli olarak denetlenmiştir. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosuna gelen soruşturma ve ihbar evrak sayısının toplamı 2024 yılında 25 bin 370, 2025 yılında bu sayı 28 bin 934 olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda 2025 yılına ait 28 bin 934 soruşturma dosyasının 34 bin 425 adetine karar verilerek yüzde 119 oranında başarı sağlanmıştır" dedi.

"Yüzde 92.06 oranında başarıya ulaşıldı"

2026 yılına toplam 14 bin 817 soruşturma ve ihbar dosyası devredildiğini dile getiren Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, " Yargıda Zaman Yönetimi Hedef Süre kapsamında soruşturma ve davanın taraflara bildirilmesi uygulamasına 01.01.2019 tarihinde başlanmış, bu kapsamda 2025 yılına ait 23 bin 590 soruşturma dosyasının 21 bin 258 adetine karar verilmiştir. Bu soruşturma dosyalarının 19 bin 571 adeti hedef sürede tamamlanmıştır. Bu sayede yüzde 92.06 oranında başarıya ulaşılmıştır. 2025 Yargı Vizyonu " Güven Veren ve Erişilebilir Bir Adalet Sistemi" olarak belirlenmiş olup, bu vizyon rehberliğinde, insan ve çözüm odaklı hizmet anlayışımız ile kişilerin lekelenmeme hakkını gözeterek, hukuk ve vicdana uygun adalet ilkesi çerçevesinde adalet hizmetlerine devam edeceğimiz taahhüdü ile, 2025 yılı içerisinde adli faaliyetlerde emeği geçen tüm meslektaşlarıma ve personelimize teşekkür eder, 2026 yılının yargı camiası ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı