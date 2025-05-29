2025 Yaz Sezonu Kapsül Gardırobu! Yaz için kapsül gardıropta hangi parçalar olmalı?

2025 yazı yaklaşırken moda severlerin en çok merak ettiği konuların başında 2025 yaz sezonu kapsül gardırobu geliyor. Minimal ama fonksiyonel bir yaz gardırobu oluşturmak isteyenler için kapsül koleksiyonlar, sadeleşmenin ve şıklığın anahtarı haline geliyor. "2025 yaz sezonu kapsül gardırobu nasıl hazırlanır?" sorusu, sosyal medyada da trend haline gelmiş durumda. Sıcak havaların vazgeçilmezi olan pamuklu elbiselerden oversize gömleklere, nötr tonlardan canlı renklere kadar birçok parça bu yaz kapsül gardıropların yıldızı olacak.

2025 YAZ SEZONU GARDIROBUNDA NELER OLMALI?

2025 yaz sezonu kapsül gardırobu hazırlarken, hem rahat hem de stil sahibi görünmek isteyenler için mutlaka yer alması gereken parçalar şöyle:

Beyaz pamuklu tişört

Keten şort veya etek (bej, taş rengi veya toprak tonları)

Oversize keten gömlek

Askılı, düz kesim elbise (beyaz, siyah veya pastel tonlarda)

Yüksek bel düz paça pantolon (keten ya da viskon kumaş)

Blazer ceket (serin yaz akşamları için)

Rahat bir denim şort veya pantolon

BU SEZONUN RENK TRENDLERİ NELER?

Renk paletinde ise hem pastel tonlar hem de canlı vurgular dengeli şekilde yer buluyor. Limon sarısı, lavanta moru ve adaçayı yeşili gibi renkler, 2025 yaz sezonu kapsül gardırobu için öne çıkan tonlar arasında.