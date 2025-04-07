2025 MasterChef jürileri kim, belli oldu mu?

Masterchef Türkiye 2024 sezonunun sona ermesiyle birlikte gözler yeni sezona çevrildi. Somer Şef'in duyurusuyla birlikte MasterChef 2025 başvuruları resmen başladı. Peki, 2025 MasterChef jürileri kim, belli oldu mu?

SON ŞAMPİYON KİM?

TV8'in popüler yarışması MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonu sona erdi ve şampiyon Onur Üresin oldu. Final gecesinde büyük bir heyecan yaşandı ve şeflerden toplam 68,5 puan alan Üresin, sezonun birincisi oldu. Kerem Bilginer ise 63,5 puanla ikinci oldu. Yarışmanın finalinde iki başarılı yarışmacı, en özel tabaklarını hazırlayarak şeflerin beğenisine sundu. Üresin'in şampiyonluğu, yarışmacılar ve izleyiciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

MASTERCHEF 2025 YARIŞMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef, yeni sezon hazırlıklarına başladı. MasterChef 2024 sezonu sona ererken, yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar ise başvuru sürecini araştırıyor. Survivor 2025'in yayında olması nedeniyle MasterChef'in yeni sezonu için biraz daha beklemek gerekiyor ancak başvurular alınmaya başlandı.

2025 MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

2025 MasterChef jürileri henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.