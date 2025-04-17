2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte resmi tatil açıklaması!

2025 Kurban Bayramı tatili, hem şehir dışı seyahatlerini hem de dinlenme planlarını etkileyen önemli bir dönem olarak öne çıkıyor. Uzun bir 2025 Kurban Bayramı tatili beklentisi içinde olan vatandaşlar, açıklanan resmi tatil süresine göre hazırlıklarını hızlandırıyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Resmi açıklamalara göre, 2025 Kurban Bayramı tatili 5 Haziran 2025 Perşembe günü arefe ile başlayacak. 6-9 Haziran tarihleri arasında ise bayramın dört günü tam tatil olacak. Böylece 2025 Kurban Bayramı tatili, hafta sonu ile birleştiğinde toplamda 5 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

2025 Kurban Bayramı tatili süresince tüm kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanları ise iş yerlerinin izin politikalarına göre tatil süresini ayarlayacak. Bu yüzden 2025 Kurban Bayramı tatili öncesi iş yerlerinden alınacak izinlerin planlanması büyük önem taşıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2025 Kurban Bayramı tatili resmi takvime göre 5 ila 9 gün arasında değişebilecek.