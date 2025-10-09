Açıklanan bu yayın saatiyle birlikte adaylar, tercih kılavuzunu inceleyip kadro dağılımı, yerleştirme esasları ve nitelik kodları gibi önemli bilgilere ulaşarak tercih yapacakalr. Böylece sürece dair belirsizlik ortadan kalkarken, adayların zamanında ve bilinçli tercihler yapmalarına zemin hazırlanacak. Peki,2025 KPSS Lisans Tercih Kılavuzu PDF ne zaman yayınlanacak?

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLADI, KAÇTA BİTTİ?

2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci yoğun ilgiyle takip ediliyor. Bu yıl düzenlenen Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Adaylar sınav salonlarına saat 10.00'dan önce alınırken, sınavın başlangıç saati 10.15 olarak belirlendi.

Toplam 130 dakika süren oturum, öğle saatlerine doğru sona erdi. Adaylar, saat 12.25'te sınav kağıtlarını teslim ederek salonlardan ayrıldı. Süreç boyunca adayların dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri sınav giriş belgelerini ve kimliklerini yanında bulundurmak oldu.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, sınavın tamamlanmasının ardından kısa süre içinde önemli bir duyuru yaptı. Genel Yetenek – Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.

Bu adım, sınava giren adayların kendi performanslarını değerlendirmeleri açısından oldukça önemliydi. Adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol ederek yaklaşık bir puan hesaplaması yapabildi. Bu sayede sınav sonuçları açıklanmadan önce hangi puan aralıklarında olduklarına dair fikir sahibi oldular.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava giren yüz binlerce adayın en çok merak ettiği konulardan biri de sınav sonuçlarının açıklanma tarihi. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde duyurulacak.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, alacakları puanlara göre tercih dönemini beklemeye başlayacak. Bu süreçte puanlar, sıralamalar ve tercih hakkı kazanılacak kadrolar adayların gündeminde olacak.

2025 KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS puanlarının açıklanmasının ardından sıradaki adım, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için yapılacak tercihler olacak. Ancak şu an itibarıyla 2025 KPSS Lisans tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

2025 KPSS süreci adım adım ilerliyor. Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu 7 Eylül'de tamamlandı, sorular ve cevap anahtarı yayımlandı. Şimdi gözler 10 Ekim 2025'te açıklanacak sınav sonuçlarında. Ardından ise adayların merakla beklediği KPSS Lisans tercih kılavuzu yayımlanacak.

ÖSYM'nin tercih kılavuzunu sınav sonuçlarının ardından erişime açması bekleniyor. Kılavuzda; hangi kurumların hangi kadrolar için alım yapacağı, aranan nitelikler, kadro dağılımları ve tercih süreciyle ilgili tüm ayrıntılar yer alacak. Adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini ona göre yapmaları gerekiyor.

TERCİH SÜRECİNE DAİR BAZI TÜYOLAR

• Kılavuz yayımlandığı anda inceleme: Kadro detayları, puan türleri ve yerleştirme kurallarını öğrenmek için en doğru zaman.

• Tercihi hemen başlatmak: Erken başlamak hem sistem yoğunluğundan kaçınmak hem de sindire sindire karar vermek adına önemli.

• Son günleri beklememek: Herhangi bir teknik aksama adayları mağdur bırakabilir; bu riske karşı dikkatli olunmalı.

• Kılavuzun tüm unsurlarına odaklanmak: Nitelik kodları, unvanlar, mezuniyet ve tercih önceliği gibi kriterler titizlikle değerlendirilmeli.