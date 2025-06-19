2025-2026 eğitim yılı ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak 2025?

MEB'in açıkladığı takvime göre okullar, Eylül ayının ikinci haftasında kapılarını öğrencilere açacak. Yeni dönemde öğrenciler ders başı yapmadan önce öğretmenler mesleki çalışmalara başlayacak. İşte 2025-2026 eğitim yılı ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı ve detaylar…

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

2025 2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğretmenlerin mesleki çalışmaları ile başlayacak. Öğrenciler için ise ilk ders zili Eylül ayının ikinci haftasında çalacak. İşte takvimin ayrıntılı görünümü:

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul Öncesi ve 1. Sınıf Uyum Haftası: 1-5 Eylül 2025

Tüm Sınıflar İçin Ders Başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

1. Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili: 19 Ocak - 30 Ocak 2026

2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

2. Dönem Ara Tatili: 13-17 Nisan 2026

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bitiş Tarihi: 19 Haziran 2026 Cuma

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.