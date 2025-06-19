2025-2026 eğitim yılı ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak 2025?

2025-2026 eğitim yılı ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak 2025?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"2025-2026 eğitim yılı ne zaman başlıyor?" sorusu hem planlama yapmak isteyen aileler hem de yaz tatili sonrası hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğretmenler için büyük önem taşıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2025? İşte detaylar!

MEB'in açıkladığı takvime göre okullar, Eylül ayının ikinci haftasında kapılarını öğrencilere açacak. Yeni dönemde öğrenciler ders başı yapmadan önce öğretmenler mesleki çalışmalara başlayacak. İşte 2025-2026 eğitim yılı ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı ve detaylar…

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

2025-2026 eğitim yılı ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak 2025?

2025 2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğretmenlerin mesleki çalışmaları ile başlayacak. Öğrenciler için ise ilk ders zili Eylül ayının ikinci haftasında çalacak. İşte takvimin ayrıntılı görünümü:

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul Öncesi ve 1. Sınıf Uyum Haftası: 1-5 Eylül 2025

Tüm Sınıflar İçin Ders Başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

1. Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili: 19 Ocak - 30 Ocak 2026

2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

2. Dönem Ara Tatili: 13-17 Nisan 2026

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bitiş Tarihi: 19 Haziran 2026 Cuma

2025-2026 eğitim yılı ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak 2025?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
İsraillilerin ülkeden çıkışını yasaklayan karar yüksek mahkemeye taşınıyor

Netanyahu'nun skandal kararı yüksek mahkemeye taşınıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Canlı yayında açıkça ifade etti: İran'dan sonra hedef Türkiye'dir
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Sanatçı Ayşe Şan'ın vasiyeti 29 yıl sonra gerçekleşti

Ünlü sanatçının mezarı 29 yıl sonra memleketine taşındı
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
İran'ın İsrail'i vurduğu anlar canlı yayına yansıdı

İran'ın İsrail'i vurduğu anlar canlı yayına yansıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.