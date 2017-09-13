2024 ve 2028 Olimpiyatları'na Ev Sahipliği Yapacak Şehirler Belli Oldu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2024 ve 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak şehirleri açıkladı.



IOC'den yapılan açıklamada, 2024 Olimpiyatları'na Paris'in, 2028 Olimpiyatları'na ise Los Angeles'ın ev sahipliği yapacağı belirtildi.



Peru'nun başkenti Lima'da yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan IOC Başkanı Thomas Bach, "Paris 2024 ve Los Angeles 2028'i tebrik ediyorum" diye konuştu. - İstanbul