2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Samba var mıydı?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda yer alan spor branşlarından biridir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda yer alan spor branşlarından biridir?

HANGİSİ 2024 PARİS YAZ OLİMPİYATLARI'NDA YER ALAN SPOR BRANŞLARINDAN BİRİDİR?

A: Vals

B: Samba

C: Bale

D: Breakdance

Cevap : D