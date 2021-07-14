2024 Oryantiring Dünya Masterler Şampiyonası Türkiye'de düzenlenebilir

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, 2024 Dünya Masterler Şampiyonası organizasyonunu düzenlemek için talepte bulunduklarını bu konuda Finlandiya ile mücadele verdiklerini söyledi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, 2024 Dünya Masterler Şampiyonası organizasyonunu düzenlemek için talepte bulunduklarını bu konuda Finlandiya ile mücadele verdiklerini söyledi.

Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası nedeniyle geldiği Manisa'nın Demirci ilçesinde AA muhabirine açıklama yapan Akyüz, oryantiring sporunun son 5 yılda çok tanındığını, 800 öğretmene eğitim verdiklerini ancak salgın sürecinin çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Oryantiringin eğitim müfredatına girmesi için hazırlık yaptıklarını, Talim Terbiye Kurulundan onay çıkmasını beklediklerini aktaran Akyüz, "Onaylandıktan sonra oryantiringin 5. sınıflarda ders olarak yer alması bambaşka bir süreç yaşatacak." dedi.

Oryantiringin doğada yapılan bir spor olmasından dolayı özellikle salgın döneminde çok talep aldığını aktaran Akyüz, şöyle konuştu:

"5-10 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de ilk kez bir dünya şampiyonası organizasyonu yapacağız. 2024 Dünya Masterler Şampiyonası organizasyonu için de talepte bulunduk. Şu anda son ikiye kaldık. Finlandiya ile bu konuda mücadele veriyoruz. Bu organizasyon için uluslararası teknik ekip Antalya bölgesini ziyaret ederek parkur, ulaşım ve konaklama tesislerini inceleyecek. Ben önümüzdeki dönemde yaptığımız bu çalışmalarla oryantiring sporunun daha da büyüyeceğine inanıyorum."

Akyüz, oryantiringin çocuklarda obezite ve teknoloji bağımlılığı gibi sorunlarla mücadelede en etkili spor dalları arasında yer aldığına da dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay