2024 Olimpiyat oyunları hazırlıkları sürüyor
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2024 Olimpiyat oyunları hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
2024 Olimpiyat oyunları hazırlıkları sürüyor

Break Dansın Uluslararası Spor Komitesi tarafından Olimpik Spor olarak kabul edilmesiyle, Talas Gençlik Merkezi'nde başlayan eğitimlere ilgi artıyor.

Break Dansın Uluslararası Spor Komitesi tarafından Olimpik Spor olarak kabul edilmesiyle, Talas Gençlik Merkezi'nde başlayan eğitimlere ilgi artıyor.

Talas Gençlik Merkezi'nde Break Dans antrenmanlarını izleyen İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, break dansa olan ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Kabakcı, "Break dans branşında Kayseri'de ilkleri gerçekleştiriyoruz. İlimize bir branşı daha kazandırarak, pandemi döneminde hareketsiz kalan çocuklarımızı uzman kadrolarımızla eğitiyoruz. Break dansın olimpik bir spor olması ve 2024 Olimpiyatlarında yarışılacak olması ile birlikte çalışmalarımıza başladık. Hem olimpik olması hem de sporla birlikte ritim duygusunu çocuklarımıza kazandırmak için eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Hareketliliğimizi sağlayabilmek adına Kayseri'de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi Gençlik Merkezlerimize ve tesislerimize davet ediyoruz" dedi.

Çarşamba günleri Talas Gençlik Merkezinde pandemi kuralları gözetilerek yapılan eğitimlerde, sporcular hedeflerinin 2024 Olimpiyatları olduğunu söyleyerek, bu güzel eğitime tüm yaşıtlarını davet etti. - KAYSERİ

2024 Olimpiyat oyunları hazırlıkları sürüyor
2024 Olimpiyat oyunları hazırlıkları sürüyor
2024 Olimpiyat oyunları hazırlıkları sürüyor
2024 Olimpiyat oyunları hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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