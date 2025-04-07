2024-2025 eğitim öğretim takvimi! 2025 okullar ne zaman kapanıyor?

2024-2025 eğitim öğretim takvimi, yeni dönemin başlangıç ve bitiş tarihlerini, ara tatil ve yarıyıl tatili sürelerini kapsıyor. Öğrenciler, eğitim planlamalarını bu takvime göre yaparken; veliler ve öğretmenler de hazırlıklarını buna göre sürdürecek. MEB'in yayınladığı takvimle birlikte "2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor ve bitiyor?" sorusu da netlik kazandı. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim takvimi nasıl olacak? Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil tarihleri hangi günlere denk geliyor? İşte MEB'in duyurduğu yeni eğitim öğretim takvimi...

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

MEB TAKVİMİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı önemli tarihleri:

Okulların açılış tarihi: 9 Eylül 2024 Pazartesi

1. Dönem bitiş tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma

1. Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025

2. Dönem başlangıcı: 3 Şubat 2025 Pazartesi

2. Ara Tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanış tarihi: 20 Haziran 2025 Cuma