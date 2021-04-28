"2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz"
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"2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz"

'2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoean'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olan 5G, dijital Türkiye'nin gelişim sürecinde itici bir güç olacak. Bu gaye ile var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de ürünlerin ticari şebekelerde kullanımı, test ve entegrasyonları ile ürün geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz. Hedefimiz dünyayla uyum içinde 5G'yi geliştiren ve ilk kullanan ülkelerden olmak. Yerli 5G teknolojileri için heyecanımız katlanarak artıyor. 2020 yılında 5G test şebekelerini deneyerek önemli bir başarı gerçekleştirmiştik. 2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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