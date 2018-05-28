2023 Yılına Kadar 2023 Kişiyi İstihdam Etmeyi Hedefliyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de 30 kişiyle başladığı tesiste devlet desteği ile 200 kişiyi istihdam ederek, kendi markasıyla ürettiği ürünleri 12 ülkeye ihraç eden firma, 2023 yılında 2 bin 23 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

Bölgede özellikle huzur ve güven ortamının sağlaması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen uygulamalar, kentteki yatırımcıların iş yerlerini büyütmelerine katkı sunuyor.

Mardin'de tekstil sektöründe kendi markasını üreterek, ürünlerini 12 ülkeye ihraç eden Semercioğlu Tekstil Fabrikası, devletin desteğiyle bir yılda işçi sayısını 30'dan 200'e çıkardı.

Semercioğlu Tekstil Fabrikası yönetimi, yeni açılacak 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 2. fabrikayı kurarak 2023 yılına kadar da 2 bin 23 kişiye iş olanağı sunmayı hedefliyor.

Semercioğlu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kıdır, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldan beri tekstil sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.



Daha önce tedarikçi firma olduklarını, kumaş alıp fason üretim yaptıklarını kaydeden Kıdır, bölgede yatırım istihdam açığı olduğundan imalat tesisi kurmaya karar verdiklerini anlattı.



Mardin'in ekonomisine, sanayisine, iş gücüne katkı sunmak için geçen yıl entegre tesisi kurduklarını belirten Kıdır, şöyle konuştu:

"Tesisimiz yaklaşık 1,5 yıldan beri faal durumda. İlk başlarda 30 kişiyle açtığımız tesisimizde şu anda 200 personelimizi istihdam etmekteyiz. Tekstil imalatımızı kendi bünyesindeki ürünleri model ve kalıp tasarım birinci kalite kumaşlarla ve son model makine ekipmanları ile imalatı yapılmakta olup ürettiğimiz ürünleri yurt dışına 12 ülkeye ihracatı gerçekleşmektedir."

Önce eğitip sonra istihdam ediyor

Nitelikli personel sıkıntısı nedeniyle İŞKUR'dan aldıkları elemanları önce eğittiklerini ardından da fabrikalarında istihdam ettiklerini aktaran Kıdır, şunları kaydetti:

"Devletimizin sunduğu destek ile İŞKUR Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nden aldığımız niteliksiz elemanları fabrikamızın bünyesindeki bulunan kalifiye ustalarımız tarafından 6 aylık eğitim kurslarına tabi tutuyoruz. Bu sayede İŞKUR Müdürlüğünden gelen elemanlar fabrikamızda iş imkanı buluyor. Makine ekipmanları, kumaş bilgisi ve tekstil ile alakalı her türlü bilgi ve beceriye sahip oluyorlar. Böylece bölgemizdeki işsizlik bir nebze daha azalmış oluyor."

Bölgedeki işsizlik oranlarının minimize edilmesine katkı sunmayı arzu ettiklerini aktaran Kıdır, bölgenin kalkınmasına destek sunmak istediklerini bildirdi.

Devletin desteği ile tesisteki 200 çalışan sayısını 2023 yılına kadar 2 bin 23 kişiye çıkarmayı planladıklarını vurgulayan Kıdır, yeni açılacak sanayi bölgesinde 2. fabrikayı açacaklarını, oradaki kapasitenin daha büyük olacağını kaydetti.

Kıdır, "İşsizliğe karşı savaş açmak için bölgemizde ve bölge dışında bulunan iş adamlarımızın yatırım yapmaları elzemdir. İş adamlarımızın buraya gelip iş sahaları ve fabrikalar açmalarını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmak için memleketine döndü



İşçilerden Nuri Mengirkaon da uzun süre çalıştığı İstanbul'dan memleketine dönerek fabrikada çalışma başladığını dile getirdi.

Memleketinde çalışmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Mengirkaon, "Mardin'de iş bulabileceğimi düşünememiştim. Burası yeni açılmıştı kısmet oldu, burada başladım. Kendi memleketimde çalışmam güzel bir duygu. Bu iş yerini açandan, destek verenden Allah razı olsun. Böyle iş yerlerinin açılmasını diliyoruz." dedi.

İşçilerden 4 çocuk annesi Murşide Ekin de burada kazandığı parayla eve katkı sunduğunu ve çocuklarını okutmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çalışmak için başka şehre gidemeyeceğini, burada bu iş imkanının tanınmasının çok önemli olduğunu aktaran Ekin, bu tür iş yerlerinin açılmasıyla kadınların daha fazla istihdam edilemeye başladığını bildirdi.

Ekin, şöyle devam etti:

"Burayı açanlar sağ olsunlar bize iş imkanı sağladılar. İşimiz çok güzel mutlu bir şekilde işimizi yapıyoruz. Evimize katkı olsun, çocuklarımızı okutmak için iyi bir gelecek sağlamak için çalışıyoruz. Eskiden böyle değildi. Kadınlara izin verilmiyordu. Şimdi kadınlar kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Böyle iş yerlerinin her yerde açılmasını istiyoruz."

5 çocuk annesi Kadriye Büyük de kendi memleketinde çalışmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Kazandığım parayla çocuklarımın geçimini sağlıyorum, okul masraflarını gideriyorum. Memleketimizde iş bulmak, çalışmak çok güzel." diye konuştu.