2023 seçimlerinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı - Haberler
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2023 seçimlerinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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2023 seçimlerinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında bir araya AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu, 2023 seçimlerinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

GÖLPAZARI, BİLECİK (İHA) - Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında bir araya AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu, 2023 seçimlerinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Gölpazarı ilçesinde teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda Başkan Yıldırım'a AK Parti Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz ve Gölpazarı İlçe Başkanı eşlik etti. Gerçekleştirilen görüşmede 2023 seçimleri masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası İl Başkanı Serkan Yıldırım kısa bir açıklamada bulunarak, "2023 yılında da inşallah milletle yol yürümüş yürümeye devam edecek Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yaparak 2053 vizyonumuza emin adımlarla ulaşacağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

2023 seçimlerinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı

2023 seçimlerinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika

Yol Haritası, Gölpazarı, AK Parti, Bilecik, Politika, Haber

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