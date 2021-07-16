2023 Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da oynanacak
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2023 Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da oynanacak

2023 Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da oynanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ile 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarının UEFA gala etkinliği İstanbul'da yapılacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ile 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarının UEFA gala etkinliği İstanbul'da yapılacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak. Stadyumda önce 2020, sonra da 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin yapılması planlanmış, ancak her iki sezonda da Covid-19 pandemisi kaynaklı uygulamalar sebebiyle bu gerçekleşmemişti.

UEFA Yönetim Kurulu, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimlerini ve ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğinin de 2021-2022 sezonundan başlayarak 2 yıl üst üste İstanbul'da yapılması kararını aldı.

Diğer yandan, 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'a verilmesi sebebiyle o yıl maçın oynanması planlanan Münih'in ev sahipliği 2025 senesine kaydırıldı. Wembley Stadyumu ise, daha önce duyurulduğu gibi 2024 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak.

UEFA Yönetim Kurulu ayrıca, kulüpler düzeyindeki turnuvalardan bazılarının final maçlarının oynanacağı kentleri de belirledi. Buna göre Dublin, 2024 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne, Bilbao ise 2024 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ne ve 2025 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kura çekimlerinin İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
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